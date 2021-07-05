Ordu'da Memur-Sen üyeleri seyyanen zam talep etti

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Ordu'da Memur-Sen üyeleri seyyanen zam talep etti

Ordu'da Memur-Sen üyeleri seyyanen zam talep etti
Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel

Memur-Sen Ordu Şubesi üyeleri, kamu görevlilerinin maaşlarına seyyanen zam yapılması talebinde bulundu.

Memur-Sen Ordu Şubesi üyeleri, kamu görevlilerinin maaşlarına seyyanen zam yapılması talebinde bulundu.

Memur-Sen Ordu Şube Başkanı İsmail Çelenk, sendika binası önünde yaptığı açıklamada, memurun, emeklinin sesini duyurmak için 81 ilde meydanlarda olduklarını söyledi.

Çelenk, Memur-Sen'in teklifinin, Ordu'da 19 ilçede alan alan, iş yeri iş yeri, bölge bölge gezerek yerinde hazırlanmış teklifler olduğunu belirterek, zor zamanda ve virajda her zaman inisiyatif alıp milletin yanında, milletin değerleriyle yürüdüklerini ifade etti.

"Güçlü memur, güçlü devlettir." ifadesini kullanan Çelenk, şunları kaydetti:

"Eğer memur güçlü olursa esnaf kazanır. Memur maaşıyla yurt dışında tatil yapmaz. Memur maaşıyla çocuğunu okutur, refah seviyesinin arttırılması için elinden gelen bütün imkanları seferber eder. Milli ve manevi değerlerimizin kalkınması için bütün bilgisini seferber eder. Onun için diyoruz ki 'Kesinlikle enflasyona memuru ezdirmeyeceğiz'."

Diyanet-Sen Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Karadeniz ise sendikanın ortak bildirisini okudu.

Ordu'da Memur-Sen üyeleri seyyanen zam talep etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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