Ordu'da maske üretimi Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası Tayfun Karataş, salgının ülkede görülmesinden bu yana 80 bin maske ürettiklerini söyledi.

Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası Tayfun Karataş, salgının ülkede görülmesinden bu yana 80 bin maske ürettiklerini söyledi.

Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle tüm dünyanın zor bir süreçten geçtiği bugünlerde hükümetin salgınla mücadele için elinden geleni yaptığını, oda olarak kendilerinin de "Biz bize yeteriz" düşüncesiyle maske ürettiğini belirtti.

Maskeleri kendilerine ait atölyede ürettiklerini ifade eden Karataş, "2010 yılından bu zamana kadar aktif olarak kursiyerlere eğitim verdiğimiz bir atölye mevcut. İŞKUR destekli verdiğimiz kurslardan mezun olan kişileri tekstil fabrikalarında işe yerleştiriyorduk. Yaşanan bu salgından dolayı atölyemizi maske üretecek konuma getirerek kursiyerlerle 1 aydır maske üretiyoruz." dedi.

Karataş, ilk etapta ilçedeki hastaneler için maske üretimi yaptıklarını kaydederek, şöyle konuştu:

"Ardından 7 ilçede faaliyette bulunan üyelerimize maske dağıttık. Aynı hassasiyetle yaklaşarak vatandaşlarımıza ihtiyacı kadar maske dağıttık. Bu zamana kadar atölyemizde 80 bin maske ürettik. Şu anda günlük maske üretim sayımız 5 bin civarında. Bunların üretim maliyetinin büyük bir kısmını yönetim kurulumuz ve meclis üyelerimiz finanse etti. Birçok insanımızdan hayır duası aldığımızı düşünüyoruz."

Karataş, bu sürece destek veren tüm üyelerine ve İŞKUR yetkililerine teşekkür etti.

Kaynak: AA