Ordu'da maske, sosyal mesafe denetimleri aralıksız sürüyor Ordu'nun Ünye ilçesi Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin birçok yerinde maske, sosyal mesafe ve insan yoğunluğunu önlemek için denetimler devam ediyor.

Ordu'nun Ünye ilçesi Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin birçok yerinde maske, sosyal mesafe ve insan yoğunluğunu önlemek için denetimler devam ediyor.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından özellikle ilçe merkezinde yaşanılan insan ve araç içerisindeki maske ile sosyal mesafe kurallarına uymayanlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı valiliklerden söz konusu tedbirlerin titizlikle alınıp uygulanmasını, özellikle 'yaya önceliği/güvenliği' kapsamındaki faaliyetlerin valiler ve kaymakamlar ile kolluk kuvvetleri ve diğer görevlilerce takip edilmesini istemesiyle birlikte yapılacak eğitim, bilgilendirme faaliyetleri ile denetimlerde sosyal mesafeye dikkat edilmesi ve bunlara ilişkin gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi uyarısında bulundu. - ORDU

Kaynak: İHA