Ordu'da maske, plaka ve izin belgesi denetimi
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Ordu'da maske, plaka ve izin belgesi denetimi

13.12.2020 13:18 | Son Güncelleme: 13.12.2020 13:23
Ordu'da maske, plaka ve izin belgesi denetimi

Ordu'nun Ünye ilçesinde korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle şehrin birçok noktasında maske, plaka ve kontrol uygulaması gerçekleştirildi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle şehrin birçok noktasında maske, plaka ve kontrol uygulaması gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde 2 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanmasının ardından Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, ilçenin bazı bölgelerinde sokağa çıkma kısıtlamasında plaka, izin belgesi ve maske denetimi gerçekleştirdi. Özellikle son günlerde Ordu genelinde vakaların artış göstermesiyle beraber denetimlerini sıklaştıran emniyet güçleri, ana cadde ve mahalle aralarında devriye gezerken, Karadeniz Sahil Yolu'nda ise trafik uygulaması yaptı.

Fevziçakmak Mahallesi'nde oluşturulan kontrol noktasında polis ekipleri bir yandan araçları denetlerken, bir yandan da izin belgesi sorgulaması yaptı. Denetimlerde belgesi olmayanların geçişine izin verilmezken, bir vatandaşa ise asker yoklamasından kaçtığı gerekçesiyle hakkında idari işlem uygulandı. - ORDU

Ordu'da maske, plaka ve izin belgesi denetimi
Ordu'da maske, plaka ve izin belgesi denetimi
Ordu'da maske, plaka ve izin belgesi denetimi
Ordu'da maske, plaka ve izin belgesi denetimi
Ordu'da maske, plaka ve izin belgesi denetimi
Ordu'da maske, plaka ve izin belgesi denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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