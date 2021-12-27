Ordu'da marketlere yönelik fahiş fiyat denetimi yapıldı

ALTINORDU, ORDU (AA) - Ordu'da, Ticaret Bakanlığı ve Altınordu Belediyesi zabıta ekipleri marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi yaptı.

Denetimde satılan her türlü ürünün gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında inceleme yapan ekipler, döviz kurundaki düşüşün ürün fiyatlarına yansıyıp yansımadığını kontrol etti.

Etiket ile kasa fiyatlarının tutup tutmadığını da inceleyen ekipler, yasaya aykırılık tespit ettiği firmalara tutanak tanzim etti.

Altınordu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, denetimlerin yaklaşan yılbaşı yoğunluğu da dikkate alınarak gerçekleştirildiği belirtildi.

Döviz kuru gibi gerekçelerle çeşitli ürün kalemlerinde fahiş fiyatlar uygulandığı ve kurdaki düşüşe rağmen bunun ürün fiyatlarına yansıtılmadığı iddiaları üzerine Altınordu zabıta ekiplerinin denetimlerine hız verdiği aktarılan açıklamada, "Ticaret İl Müdürlüğü ekipleriyle müşterek yapılan denetimlerde başta zincir marketler olmak üzere söz konusu işletmelerde etiket, satıştan kaçınma, raf ve kasa fiyat farkı denetimleri yapılarak yasaya aykırılık tespit edilenlere tutanak tanzim edilip yasal işlem yapıldı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, denetimlerin sık aralıklarla yapılacağına işaret edilerek, ekiplerin denetimlerde çabuk bozulabilecek ürünlere hassasiyetle yaklaştığı, kasap ve şarküteri reyonlarında ürünlerin son kullanım tarihlerine baktığı, denetimler esnasında marketleri hijyen ve genel temizlik yönünden de kontrolünü yaptığı kaydedildi.

AA / Hayati Akçay - Son Dakika Haberleri

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