Ordu'da mandalara özel gölet
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Ordu'da mandalara özel gölet

ORDU'da, manda yetiştiriciliğinin en fazla yapıldığı Aybastı ilçesi ve Mesudiye ilçelerindeki yaylalara mandaların girmesi için göletler yapıldı.

Ordu'da mandalara özel gölet
03.07.2020 11:18 | Son Güncelleme: 03.07.2020 11:24

ORDU'da, manda yetiştiriciliğinin en fazla yapıldığı Aybastı ilçesi ve Mesudiye ilçelerindeki yaylalara mandaların girmesi için göletler yapıldı. Göletlere giren mandalar, Afrika savanasındaki hayvanların belgesellerdeki görüntüsünü anımsatıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Manda Yetiştiriciliği Altyapısının Geliştirilmesi' çalışmaları kapsamında iki ilçedeki yaylalarda manda göletleri oluşturuldu. Aybastı ilçesine bağlı Beşdam ve Kızkayası yaylaları ile Mesudiye ilçesine bağlı Meydandüzü ve Cüle yaylalarında açılan göletlere giren mandalar, belgesellik görüntüler oluşturdu. Yerli bufalo ve su sığırı olarak adlandırılan 'Anadolu Mandası' kırsal ekonomiye önemli katkı sağlıyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, TÜİK verilerine göre il genelinde bin 316 adet mandanın olduğunu belirtti. Güler, "Mandaların yoğun olarak bulunduğu bu ilçelerimiz sınırları içerisindeki yaylalara yapılan göletler doğal yapıyı ve estetiği bozmayacak şekilde ve herhangi bir betonarme kullanılmaksızın sadece su yapılarına genişlik ve derinlik kazandırılarak yapıldı. Manda çukurları mevcuttaki mera alanına kazandırılmış doğal göl görüntüsü oluştururken, diğer taraftan manda yetiştiriciliğinde verimliliğin artmasında önemli bir rol oynayacak" dedi.

Mandaların sadece et ve süt üretimi için kullanılmadığını da anlatan Başkan Güler, "Geçmişte yük taşımada ve toprak sürmede gücünden yararlanılan mandanın eti, sütü ve derisinin de çok kıymetli olduğu biliniyor. Manda sütü inek sütüne göre daha yağlı iken kolesterol miktarı inek sütünden daha azdır. Manda kaymağı, yoğurdu, tereyağı halkımız tarafından severek tüketilmekte ve aranan birer ürün olmaktadır. Yemeni isimli ayakkabılar, sandaletler, cüzdanlar, geleneksel ata sporumuz olan yağlı güreşlerde pehlivanların giydiği kispetler manda derisinden yapılan ürünlerden birkaçıdır. Günlük yaklaşık 18 kilogram gübre üreten manda, gelişen günümüz teknolojisinde biyogaz üretimi için de önemli bir kaynak" şeklinde konuştu.


Kaynak: DHA

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