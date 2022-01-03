Ordu'da makaron ve tütün ele geçirildi

PERŞEMBE, ORDU (AA) - Ordu'nun Perşembe ilçesinde durdurulan bir araçta ve iş yerinde yapılan aramada, piyasa değeri 20 bin lira olan makaron ve tütün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Ekiplerin araçta ve şüphelilerin iş yerinde yaptığı aramada, 34 bin adet bandrolsüz makaron, 25 bin 200 adet içi doldurulmuş makaron ve 90 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

AA / Hayati Akçay - Son Dakika Haberleri

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