Ordu'da Mahsur Kalan Çobanlar Kurtarıldı

Ordu'da Mahsur Kalan Çobanlar Kurtarıldı

ORDU'nun Altınordu ilçesinde kardan kapanan yüksek rakımlı mahallede, 100 küçükbaş ile mahsur kalan 2 çoban, ekipler tarafından kurtarıldı.

Ordu'da Mahsur Kalan Çobanlar Kurtarıldı

ORDU'nun Altınordu ilçesinde kardan kapanan yüksek rakımlı mahallede, 100 küçükbaş ile mahsur kalan 2 çoban, ekipler tarafından kurtarıldı.

Ordu'da etkili olan yağış nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 70 santimetreye ulaştı. Altınordu ilçesi Aydınlık ve Ortaköy mahallelerinin yüksek kesimlerinde, 2 çoban, 100 küçükbaş ile mahsur kaldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, iş makinesiyle kardan kapanan yolu ulaşıma açarak çoban ve hayvanların mahalleye inmesini sağladı.

- Ordu

Kaynak: DHA
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