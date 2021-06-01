Ordu'da lokanta işletmecileri, masa servisi hizmetine başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ordu'da lokanta işletmecileri, masa servisi hizmetine başladı

Ordu'da lokanta işletmecileri, masa servisi hizmetine başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün akşam açıklanan normalleşme adımları kapsamında kafe, kıraathane, restoran ve lokantalar bu sabah itibariyle masada servis vermeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün akşam açıklanan normalleşme adımları kapsamında kafe, kıraathane, restoran ve lokantalar bu sabah itibariyle masada servis vermeye başladı. Ordu'da da hazırlıklarını tamamlayan işletmeler, müşterilerine hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyor.

Korona virüs ile mücadele kapsamında bir süredir kapalı olan işletmeler bugün itibariyle hizmet vermeye başladı. Normalleşme sürecinde yeme-içme mekanları, saat 07.00 ile 21.00 arası masa servisi, 21.00 ile 24.00 arası da paket servis olarak hizmet verecek. Ordu'da da hazırlıklarını tamamlayan esnaf, müşterilerine hizmet vermekten dolayı mutlu olduklarını, bu günleri özlediklerini ve maske, mesafe ve hijyen kurallarına özen gösterdiklerini söyledi.

"İnsanlar paket servislerden tat alamadı"

Ordu faaliyet gösteren bir lokanta sahibi Ayşe Keskin, zor bir süreçten geçildiğini ve alınan karardan memnun olduklarını belirterek, "Müşterilerimiz bizleri çok seviyorlar ve özlemişler. Epey bir süre ayrı kaldık ve o yüzden çok güzel bir ilgi ve alaka var. Paket servis olarak hizmet verdik ama insanlar zevk alamadı. Maliyeti yüksek olduğundan bizim yapacağımız kar oranını da düşürdü. Tüm paketlere talep arttığı için ürünlere zam yapıldı. Karardan çok memnunum ve inşallah bu yasaklar bir daha gelmez diye düşünüyorum" dedi.

"Kararı doğru buluyoruz"

Zeynel Keskin isimli işletme sahibi de şuan müşterilerin ilgisinden memnun olduklarını belirterek, "Şükür olsun şuan işlerimiz umduğumuz gibi. İnsanlar özellikle sulu yemekleri burada yemeyi özlemişti. Paket servisler hazır yemek sektöründe daha makbul. Her şey yerinde güzeldir. Müşteriler bizi, biz de müşterilerimizi özledik. Kararı doğru buluyorum, olması gereken buydu. Tabi öncelikle sağlık diyorum" şeklinde konuştu.

Müşteriler de lokanta ortamını ve buralarda yemek yemeyi özlediklerini ifade ederek, "Bizce açılması güzel oldu. Şuan zaten mesafe ve hijyen kurallarına da dikkat ediliyor. Zaten tam kapasite ile çalışılmıyor" ifadelerine yer verdiler. - ORDU

Ordu'da lokanta işletmecileri, masa servisi hizmetine başladı
Ordu'da lokanta işletmecileri, masa servisi hizmetine başladı
Ordu'da lokanta işletmecileri, masa servisi hizmetine başladı
Ordu'da lokanta işletmecileri, masa servisi hizmetine başladı
Ordu'da lokanta işletmecileri, masa servisi hizmetine başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Normalleşme takviminin açıklanmasından sonra bilet satışlarında yoğunluk yaşanıyor
Normalleşme takviminin açıklanmasından sonra bilet satışlarında yoğunluk yaşanıyor
Hepsi ekran başındaydı! Açılma kararını duyan kafe ve restoran işletmecileri sabahı bekleyemedi
Hepsi ekran başındaydı! Açılma kararını duyan kafe ve restoran işletmecileri sabahı bekleyemedi
İkinci el otomobil sektöründe normalleşme telaşı! Fiyatlar yeniden uçabilir
İkinci el otomobil sektöründe normalleşme telaşı! Fiyatlar yeniden uçabilir

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hadise Demet Özdemir Barış Murat Yağcı
Spor Arda Turan Roland Garros Nihat Özdemir Merih Demiral Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ordu'da lokanta işletmecileri, masa servisi hizmetine başladı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 14:05:46. #1.16#

title