Ordu'da lisanslı tekstil ürünleri çalan 5 kişi yakalandı - Haberler
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Ordu'da lisanslı tekstil ürünleri çalan 5 kişi yakalandı

Ordu'da lisanslı tekstil ürünleri çalan 5 kişi yakalandı
AA / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel

Ordu'da, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan lisanslı tekstil ürününü çalan 5 şüpheli yakalandı.

ORDU (AA) - Ordu'da, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan lisanslı tekstil ürününü çalan 5 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fatsa ilçesinde organize suçlarla mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalar sonucu operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 şüpheli, tekstil fabrikasından çaldıkları malzemelerle yakalandı.

Piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 1529 muhtelif lisanslı tekstil ürünü ele geçirildi.

Şüphelilerin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ordu'da lisanslı tekstil ürünleri çalan 5 kişi yakalandı

Ordu'da lisanslı tekstil ürünleri çalan 5 kişi yakalandı

AA / Eyüp Elevli - Son Dakika Haberleri

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