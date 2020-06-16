Ordu'da LGS sınavı öncesi okullarda dezenfeksiyon çalışması yapılıyor Ordu'da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı hazırlıkları kapsamında okullar dezenfekte ediliyor.

Ordu'da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı hazırlıkları kapsamında okullar dezenfekte ediliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak LGS öncesinde okullarda dezenfekte çalışması gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, 19 ilçede 184 okulda gerçekleştirilen dezenfekte çalışmalarında giriş kapısından kapı kollarına, merdivenlerden korkuluklara, masalardan sıralara kadar öğrencilerin temas edebileceği her alanın göz önünde bulundurulduğu ifade edilerek, Milli Eğitim Bakanlığınca sınav yapılması kararlaştırılan 184 okulda Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, cuma gününe kadar dezenfekte çalışmalarına devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, LGS için hijyen koşullarının üst düzeyde tutulduğunu aktardı.

Büyükşehir Belediyesi olarak LGS'ye girecek öğrenciler için okullarda güvenli ve sağlıklı bir ortam oluşturduklarını vurgulayan Güler, "Bu anlamda ekiplerimiz okullarda öğrencilerimizin temas edeceği her alanı dezenfekte ediyor. Böylelikle çocuklarımızın sağlığını etkileyecek her türlü olumsuzluğu minimum seviyeye indiriyoruz. Hem sınava girecek olan öğrencilerimizin hem de velilerimizin bu konuda endişesi olmasın." ifadesini kullandı.

Mehmet Hilmi Güler, sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.

Kaynak: AA