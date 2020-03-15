Ordu'da kütüphaneler 30 Mart'a kadar kapalı olacak Ordu Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kentteki kütüphanelerin 30 Mart Pazartesi gününe kadar kapatıldığını duyurdu.

Ordu Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kentteki kütüphanelerin 30 Mart Pazartesi gününe kadar kapatıldığını duyurdu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dünya genelinde hızla yayılan koronavirüs nedeniyle alınan ulusal önlemler kapsamında, bu gece saat 00.00'dan 30 Mart Pazartesi saat 09.00'a kadar kütüphanelerin hizmete kapatılmasına ve yapılması planlanan tüm etkinliklerin iptaline karar verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA