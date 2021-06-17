Ordu'da kurulan tesiste tıbbi atıklar sterilize edilecek
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Ordu'da kurulan tesiste tıbbi atıklar sterilize edilecek

Ordu'da kurulan tesiste tıbbi atıklar sterilize edilecek
Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel

Ordu Büyükşehir Belediyesince, tıbbi ve patolojik atıkların sterilize edilmesi amacıyla Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi kuruldu.

Ordu Büyükşehir Belediyesince, tıbbi ve patolojik atıkların sterilize edilmesi amacıyla Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi kuruldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, her gün ekiplerce il genelindeki sağlık kuruluşlarından toplanacak tıbbi ve patolojik atıklar, tam donanımlı tıbbi atık taşıma aracı ile Altınordu ilçesi Karapınar Mahallesi'ndeki tesise getirilecek.

Atıklar, tesis çalışanlarının sağlığı ve güvenliği açısından el değmeden tam otomatik makinelerde sterilize edilecek. Bu işlemin ardından atıklar parçalama ünitesinden geçirilip depolanması için düzenli depolama tesisine götürülerek burada bertaraf edilecek.

Toplama, taşıma ve sterilizasyon işlemlerinin güvenle yapılacağı yaklaşık 485 metrekare kapalı alana sahip tesiste, sterilizasyon ünitesinden çıkan buhar yoğuşturularak tekrar buhar kazanına verilecek ve böylelikle doğal su kaynakların kullanımı azaltılmış olacak.

Tesisin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından gerekli izinlerin alınmasının ardından kısa süre içerisinde faaliyete geçmesi planlanıyor.

"Bu tesis ile birlikte tıbbi atık sorununu çözmüş olacağız"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesindeki tesisi inceledi.

Ordu'yu güzel bir tesise kavuşturduklarına işaret eden Güler, şunları kaydetti:

"Ordu'nun büyük bir eksikliği vardı. Çevre sağlığını tehdit eden tıbbi ve patolojik atıkların sterilize edileceği bir tesisi Ordu'ya kazandırdık. Bu tesisimizde saatte 1200 kilogramlık tıbbi atığı sterilize edeceğiz. Bu işlemin ardından atıkların bertaraf edilmesi, elektrik enerjisine dönüştürülmesi için depolama sahalarına gönderme işlemi gerçekleştireceğiz. 5 milyon liraya hayata geçirdiğimiz bu tesis ile birlikte tıbbi atık sorununu çözmüş olacağız."

Ordu'da kurulan tesiste tıbbi atıklar sterilize edilecek
Ordu'da kurulan tesiste tıbbi atıklar sterilize edilecek
Ordu'da kurulan tesiste tıbbi atıklar sterilize edilecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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