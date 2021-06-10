Ordu'da kurulan güneş enerjisi santraliyle ülke ekonomisine katkı sağlanacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ordu'da kurulan güneş enerjisi santraliyle ülke ekonomisine katkı sağlanacak

Ordu'da kurulan güneş enerjisi santraliyle ülke ekonomisine katkı sağlanacak
Anadolu Ajansı / Hayati Akçay - Haberler | Ekonomi

Ordu'nun Akkuş ilçesinde yenilenebilir enerjiden yararlanmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla güneş enerjisi santrali kurulumuna başlandı.

Ordu'nun Akkuş ilçesinde yenilenebilir enerjiden yararlanmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla güneş enerjisi santrali kurulumuna başlandı.

İlçede daha önce 1750 rakımlı Taz Yaylası'na kurulan ve tam kapasiteyle çalışan rüzgar enerji santralinin ardından güneş enerjisi santrali için de çalışma başlatıldı.

Akkuş Belediyesi tarafından Gökçebayır Mahallesi'nde 15 dönüm arazi üzerine kurulan güneş enerjisi santralinin montaj işlemlerinde sona gelindi.

Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, AA muhabirine, göreve geldikleri günden beri yol ve su gibi altyapı çalışmaları dışında ilçede hem üretime hem istihdama katkı sunacak projeler üzerinde çalışmalar yaptıklarını söyledi.

İlçenin hem rüzgar hem de güneş enerjisi açısından oldukça verimli bir bölge olduğunu ifade eden Demirci, yapılan incelemelerin ardından 600 kilovat kapasiteli güneş enerjisi santrali kurmaya karar verdiklerini belirtti.

Demirci, santral için araziye 2 bin 400 panel kurulduğunu anlatarak, ilerleyen günlerde enerji üretimine başlanacağını kaydetti.

Santralde üretilecek enerjinin sadece belediyenin ihtiyacını karşılamayacağına işaret eden Demirci, "Kendi ihtiyacımızın fazlasını da satacağız. Buradan yıllık 1,5 milyon liralık gelir elde etmiş olacağız" dedi.

Demirci, doğaya zarar vermeyen, doğa dostu enerji üretimi konusunda çalışmaların bundan sonra da devam edeceğini sözlerine ekledi.

Ordu'da kurulan güneş enerjisi santraliyle ülke ekonomisine katkı sağlanacak
Ordu'da kurulan güneş enerjisi santraliyle ülke ekonomisine katkı sağlanacak
Ordu'da kurulan güneş enerjisi santraliyle ülke ekonomisine katkı sağlanacak
Ordu'da kurulan güneş enerjisi santraliyle ülke ekonomisine katkı sağlanacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Murat Kurum Ali Babacan Veysel Eroğlu Devlet Bahçeli
Magazin Hande Erçel Sarp Akkaya Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ozan Tufan Nihat Özdemir Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ordu'da kurulan güneş enerjisi santraliyle ülke ekonomisine katkı sağlanacak - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.06.2021 12:37:18. #1.13#

title