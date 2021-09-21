Ordu'da kurulan fındık kurutma üniteleri üreticilerin işini kolaylaştırdı

Ordu'da elverişsiz hava koşulları sebebiyle fındığı kurutmakta zorlanan üreticiler, Fatsa Ziraat Odasınca kurulan kurutma üniteleri sayesinde ürün kaybını önlüyor.

Karadeniz Bölgesi'nde ağustos ayının ilk haftalarında başlayan fındık hasat sezonunda, bu yıl havanın genellikle yağışlı ve kapalı olması nedeniyle üreticiler zorluk yaşadı.

Ürünün toplanması konusunda sezon süresi uzarken, fındığın kurutulması da güçleşti.

Bazı üreticiler, havanın sıcak olduğu iç kesimdeki ilçeler ile komşu illere giderek fındığını kurutmayı tercih etti.

Fatsa Ziraat Odası tarafından Çiftçi Eğitimi ve Üretimi Merkezi'nde kurulan fındık kurutma üniteleri de hava muhalefetinden etkilenen yöre insanına kolaylık sağladı.

Oda Başkanı Haydar Gürsu, AA muhabirine, fındık toplama sezonunun bu yıl çok yağışlı geçtiğini söyledi.

Havanın yağışlı geçmesinden dolayı vatandaşların fındık kurutmada çok sıkıntılar yaşadığını anlatan Gürsu, "Hala aynı sıkıntılar devam ediyor. Sezonumuz biraz daha uzamış oldu. Fındık toplama işi de bitmedi. Şu ana kadar bölgede, çevremizdeki köylerimizde fındığın bitmesi gerekiyordu ama hala toplanmaya devam ediliyor." dedi.

Gürsu, oda olarak çiftçilere kurutmayla ilgili 3'er ton kapasiteli 2 üniteyle hizmet vermeye çalıştıklarını belirterek, ünitelerin yeterli olmadığını, vatandaşın bu kurutma sistemiyle alakalı ekonomik yapısını biraz daha düşürmek için bazı çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Kurutma ünitelerinde yakıt gideri olduğunu, bunu minimize etmeye çalıştıklarını ifade eden Gürsu, Oda olarak 1 ton ve altında fındığı olan çiftçilere hizmet için yeni bir ünite kurmayı düşündüklerini kaydetti.

Haydar Gürsu, fındığın ıslanmasının bazı olumsuzluklara yol açtığına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Fındık ıslak kaldığı takdirde aflatoksin oluşuyor, ürünün çürümesine, randımanın ve kalitesinin düşmesine neden oluyor. Yani fındığın bir an evvel ıslanmadan, çürümeden kuruması gerekiyor. Kurumuş fındığı depoya koy, bir şey olmaz ama kurutmadan koyarsan kararmalar meydana geliyor. Bugün fındığı kurutmanın maliyeti belki çiftçimize biraz yüksek gelmiş olabilir ama onu kurutamadığı takdirde kaybı da bunu dengeliyor."

Üreticinin ürününü kurutması gerektiği için yoğun mesai harcadıklarına işaret eden Gürsu, "Biz yeterince kurutuyoruz. 24 saat çalışıyoruz. Randevu sistemiyle bu işi yapıyoruz. Bu anlamda herkese yardımcı olmak istiyoruz ama yetişemiyoruz. Ekipman yetişmiyor, yani yeterli değil. Biraz daha geniş kapsamlı olmalı. Çok talep var." diye konuştu.

Üreticiler memnun

Üreticilerden Arif Bulat ise kurutma ünitelerini ilçeye kazandıran Fatsa Ziraat Odasına teşekkür ederek, üretici olarak burada kuruttukları ürünlerini sağlam bir şekilde satmayı düşündüklerini belirtti.

Olumsuz hava şartlarının, hasadın gecikmesine sebep olduğunu ifade eden Bulat, "Normalde herkes eylül ayının bu zamanına kadar fındığını harmanda kurutup tüccara veya TMO'ya götürüyordu ama bu yıl hava muhalefetinden dolayı böyle oldu. İnşallah hayırlısı olur." dedi.

İbrahim Dağ da mağduriyetin azaltılması için bu tip makinelerin her köye kurulmasının iyi olabileceğini söyledi.