Ordu'da Kurban Kesen 6 Kişi Yaralandı

ORDU'da vatandaşlar, belediyenin gösterdiği alanlar ve kendi bahçelerinde kurbanlarını kesti. Kentte kurban keserken yaralanan 6 kişi de hastaneye başvurdu.

Kurban Bayramı namazı sonrası kurban kesimi Büyükşehir Belediyesi'nin kesim alanları, mobil mezbahaneler ve vatandaşların kendi bahçelerinde gerçekleşti. Kurban kesimi esnasında bazı vatandaşlarda el, parmak ve kolundan kesi sonucu yaralandı. Kendilerini yaralayan 6 kişi kentteki hastanelerin acil servislerine başvurarak ayakta tedavi oldu.

Altınordu'da hayvan pazarında küçükbaş hayvanlarını satmaya çalışan besici Ahmet Odabaşı, bu yıl kurban kesiminin az olduğuna dikkat çekti. Odabaşı, Fındık fiyatı henüz belli değil, fiyattaki belirsizlik, artan yem fiyatları, kurbanın fındık hasat dönemine denk gelmesi etkili oldu. Geçen yılki fiyatlarla bu yılki fiyatlar aynı. Bin ile bin 200 TL arasında küçükbaş kurbanlıklarımız var ama talep az dedi. - Ordu