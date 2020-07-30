Ordu'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaret edildi
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Ordu'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaret edildi

Ordu'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi.

Ordu'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaret edildi
30.07.2020 16:39 | Son Güncelleme: 30.07.2020 17:20

Ordu'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi.

Ordu Garnizon Şehitliğinde gerçekleştirilen ziyarete, Vali Tuncay Sonel, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, Ordu Askerlik Şubesi Başkanı ve Garnizon Komutanı Yarbay Ahmet Meydan, İl Müftüsü Mürsel Öztürk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ender Yanık ile bazı daire müdürleri ve şehit aileleri katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunan ve dua edilen programda, Vali Sonel ile protokol üyeleri şehit mezarlıklarına karanfil bıraktı.

Vali Sonel ve protokol mensupları, programa katılan şehit ailelerinin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: AA

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