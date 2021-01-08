Ordu'da kumar oynayan 39 kişiye para cezası uygulandı
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Ordu'da kumar oynayan 39 kişiye para cezası uygulandı

08.01.2021 20:59 | Son Güncelleme: 08.01.2021 21:02
Ordu'da kumar oynayan 39 kişiye para cezası uygulandı

Ordu'da kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirleri ihlal eden 39 kişiye 120 bin 900 lira ceza verildi.

Ordu'da kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirleri ihlal eden 39 kişiye 120 bin 900 lira ceza verildi.

Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, emniyet sorumluluk bölgesinde 39 kişinin kumar oynarken yakalandığını belirtti.

Sonel, "Bir ilçemizde maalesef 39 kişiye kumar oynadıklarından ve Kovid-19 illetine karşı alınan tedbirlere uymadıklarından 120 bin 900 lira para cezası verdik. Hayretler içindeyiz!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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