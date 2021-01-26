Ordu'da kumar oynayan 30 kişiye 103 bin 374 lira ceza
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Ordu'da kumar oynayan 30 kişiye 103 bin 374 lira ceza

26.01.2021 00:13 | Son Güncelleme: 26.01.2021 00:16
Ordu'da kumar oynayan 30 kişiye 103 bin 374 lira ceza

Ordu'nun Fatsa ilçesinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 30 kişiye 103 bin 374 lira ceza uygulandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 30 kişiye 103 bin 374 lira ceza uygulandı.

Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üç ayrı adreste kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Adreslere operasyon düzenleyen polis, 30 kişiyi kumar oynarken yakaladı.

Kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle bu kişilere 103 bin 374 lira ceza kesildi.

Operasyonda bir miktar paraya da el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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