Ordu'da kumar oynayan 17 kişiye 53 bin lira ceza ORDU'nun Fatsa ilçesinde bir evde kumar oynayanlara yönelik operasyon düzenlendi.

ORDU'nun Fatsa ilçesinde bir evde kumar oynayanlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 17 kişiye, kumar oynamak ve sosyal mesafeyi ihlalden toplam 53 bin 550 TL para cezası uygulandı.

Fatsa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Şerefiye Mahallesi'nde kumar oynandığı yönünde ihbar aldı. Harekete geçen ekipler, adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda kumar oynadığı tespit edilen 17 kişi gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen ve ifadesi alınan 17 kişiye, kumar oynamak ve sosyal mesafeyi ihlalden toplam 53 bin 550 TL para cezası uygulandı.

Kaynak: DHA