Ordu'da kumar oynayan 17 kişiye 50 bin 400 lira ceza
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Ordu'da kumar oynayan 17 kişiye 50 bin 400 lira ceza

11.01.2021 22:33 | Son Güncelleme: 11.01.2021 22:36
Ordu'da kumar oynayan 17 kişiye 50 bin 400 lira ceza

Ordu'nun Fatsa ilçesinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 17 kişiye 50 bin 400 lira ceza uygulandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 17 kişiye 50 bin 400 lira ceza uygulandı.

Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bir adrese düzenledikleri operasyonda, 17 kişiyi kumar oynarken yakaladı.

Söz konusu kişilere, kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 50 bin 400 lira ceza kesildi.

Öte yandan, şahıslardan birinde ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait şarjör ve fişekler de ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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