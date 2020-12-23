Son dakika: Ordu'da kulübede kumar oynayan 16 kişiye 50 bin 400 lira ceza
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Son dakika: Ordu'da kulübede kumar oynayan 16 kişiye 50 bin 400 lira ceza

23.12.2020 18:39 | Son Güncelleme: 23.12.2020 18:44
Son dakika: Ordu'da kulübede kumar oynayan 16 kişiye 50 bin 400 lira ceza

Son dakika haber... Ordu'da bir kulübede kumar oynayan 16 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlalden 50 bin 400 lira ceza uygulandı.

Ordu'da bir kulübede kumar oynayan 16 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlalden 50 bin 400 lira ceza uygulandı.

Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, emniyet sorumluluk bölgesindeki bir kulübede 16 kişinin kumar oynarken yakalandığını belirtti.

Sonel, "16 kişiye de Kovid-19 illetine karşı alınan tedbirlere uymadıklarından 50 bin 400 lira para cezası verdik. Ne diyeyim ki!" ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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