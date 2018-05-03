Ordu'da Kültür, Turizm ve Medya Çalıştayı Düzenlenecek

Ordu'da Anadolu Yayıncılar Derneği'nin organizasyonuyla Kültür, Turizm ve Medya Çalıştayı'nın düzenleneceği bildirildi.

Dernekten yapılan açıklamada, çalıştayın yarın Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un destekleriyle gerçekleştirileceği ifade edildi.

Çalıştayda birbirinden ünlü ulusal ve yerel gazetecilerin yer alacağı belirtilerek, "Bu çalıştaya film yapımcıları, sinema oyuncuları ve ünlü yönetmenler de katılacak. 81 ilden 110 yerel gazetecinin de katılımıyla Ordu'nun tarihi ve doğal güzellikleri tanıtılacak." denildi.

Açıklamada, çalıştaya, gazetecilerin yanı sıra Osman Sınav, Birol Güven, Mesut Uçakan ve usta Yeşilçam oyuncularının yanında ünlü dizi oyuncularının katılacağı kaydedildi.