Ordu'da kullanılmayan okul binasının istinat duvarı yıkıldı

Ordu'nun İkizce ilçesinde kullanılmayan okulun istinat duvarı yıkıldı, park halindeki iki araç zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Kaynartaş Mahallesi'ndeki Karaağaç İlk ve Ortaokulunun istinat duvarı yıkıldı.

Yıkılan duvar park haindeki iki aracın üzerine devrildi. Olayda araçlarda maddi hasar meydana geldi.

İkizce Belediye Başkanı Osman Kaygı, AA muhabirine, Kaynartaş Mahallesi'nde eski kullanılmayan ilköğretim okulu binasının istinat duvarının küçük bir heyelan sonucu yıkıldığını söyledi.

Olayda yaralı ya da can kaybının olmamasının tesellileri olduğunu ifade eden Kaygı, "İki aracımız yıkılan duvarın altında kaldı. AFAD ile görüştük. Onlar da gerekli teknik elemanları gönderecekler. Biz de İkizce Belediyesi olarak konuya müdahil olduk. Yaralı ve can kaybımızın olmaması tesellimiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk