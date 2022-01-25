Ordu'da Kubat konseri - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ordu'da Kubat konseri

Ordu'da Kubat konseri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçısı Kubat, Ordu'da hayranları ile bir araya geldi.

ORDU (İHA) - Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçısı Kubat, Ordu'da hayranları ile bir araya geldi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, ' Ordu Kültür Sanat Etkinlikleri' kapsamında Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçısı Kubat, Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda sahne aldı. Yoğun katılımın olduğu konserde hayranları, sevilen sanatçının parçalarına eşlik ederken, kimi zaman hayranlar hareketli parçalar eşliğinde oyun oynadı. Yaklaşık bir buçuk saat süren konserde Kubat, kendisinin hayranı olan bir kadınla düet de yaptı.

Konserde, Ordu Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Coşkun Alp, sevilen sanatçı Kubat'a çiçek ve Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından üretimi yapılan Kyble Çikolatası takdim etti.

Konser, sevilen şarkıların seslendirilmesi ile devam etti. - ORDU

Ordu'da Kubat konseri

Ordu'da Kubat konseri

Ordu'da Kubat konseri

Ordu'da Kubat konseri

Ordu'da Kubat konseri

Ordu'da Kubat konseri

İhlas Haber Ajansı - Magazin Haberleri

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Türk Halk Müziği, Kubat, Ordu, Magazin, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title