Ordu'da Kovid-19 vaka sayılarının 50'nin altına düşürülmesi hedefleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ordu'da Kovid-19 vaka sayılarının 50'nin altına düşürülmesi hedefleniyor

Ordu'da Kovid-19 vaka sayılarının 50'nin altına düşürülmesi hedefleniyor
Anadolu Ajansı / Hayati Akçay - Haberler | Güncel

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu'daki Kovid-19 vaka sayısını 50'nin altına düşürmek için yoğun çaba sarf edildiğini söyledi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu'daki Kovid-19 vaka sayısını 50'nin altına düşürmek için yoğun çaba sarf edildiğini söyledi.

Sonel, Valilik Toplantı salonunda düzenlenen Kovid-19 Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, kent genelinde salgınla mücadelenin sürdüğünü ifade etti.

Kaymakamlardan pozitif vakaların evlerinde kontrol ve denetim altına alınmasını isteyen Vali Sonel, emniyet, jandarma ve zabıta birimlerince denetim görevinin aksatılmadan sürdürülmesi talimatını da verdi.

Sonel, Ordu'daki vaka sayısını 50'nin altına düşürmek için yoğun çaba sarf edildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hiçbir rehavete kapılmadan Kovid-19 salgını ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Nüfus hareketliliğinin yaşandığı bu yaz aylarında da tedbiri elden bırakmadan bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Bu arada aşılama çalışmalarına da ağırlık vererek hedeflediğimiz nüfusu aşılamış olacağız. Normalleşme sürecine tam anlamıyla geçebilmemiz için aşılama çalışmaları çok önem arz ediyor. Aşı yaptırmayan vatandaşlarımıza mahalle muhtarlarımız, cami imamlarımız yardımcı olmalılar. Bu konuda herkese büyük görev düşüyor. Aşı takvimine göre aşılama zamanı gelen herkesin aşısını yaptırmasını istiyoruz."

İl Sağlık Müdürü Mustafa Kasapoğlu ise Sağlık Bakanlığının belirlediği yaş gruplarına göre aşılama çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerine işaret ederek, "Hedefimiz, ilimizde 18 yaşına kadar olan 585 bin kişinin aşılanmasıdır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

Erdoğan: '(Kovid-19) Aşı tedarikinin bir hayli güç olduğu bir dönemde vakitlice yaptığımız bağlantılar sayesinde hızlı bir aşılama takvimi...
Erdoğan: "(Kovid-19) Aşı tedarikinin bir hayli güç olduğu bir dönemde vakitlice yaptığımız bağlantılar sayesinde hızlı bir aşılama takvimi...
Son dakika haber: Sağlık Bakanlığı, 5 milyon doz Sinovac aşısının Türkiye'ye ulaştığını bildirdi Açıklaması
Son dakika haber: Sağlık Bakanlığı, 5 milyon doz Sinovac aşısının Türkiye'ye ulaştığını bildirdi Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Muharrem İnce Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bergen Acun Ilıcalı Tuğba Coşkun Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Yiğit Şardan Taylan Antalyalı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ordu'da Kovid-19 vaka sayılarının 50'nin altına düşürülmesi hedefleniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 17:38:49. #1.14#

title