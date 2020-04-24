Ordu'da Kovid-19 testinin yapıldığı laboratuvarın kapasitesi artırıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Sağlık ›› Ordu'da Kovid-19 testinin yapıldığı laboratuvarın kapasitesi artırıldı - Haber
Ordu, Sağlık, Haber

Ordu'da Kovid-19 testinin yapıldığı laboratuvarın kapasitesi artırıldı

Ordu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin yapıldığı laboratuvarın kapasitesi, alınan yeni cihaz ve ekipmanlar ile arttırıldı.

24.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 24.04.2020 12:50
Ordu'da Kovid-19 testinin yapıldığı laboratuvarın kapasitesi artırıldı

Ordu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin yapıldığı laboratuvarın kapasitesi, alınan yeni cihaz ve ekipmanlar ile arttırıldı.

Vali Seddar Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığınca sağlanan Real-Time PCR cihazının, Ordu Halka Sağlığı Laboratuvarına gönderilmesiyle 5 Nisan'dan itibaren Kovid-19 testlerinin kentte yapılmaya başlanıldığını anımsattı.

Bu testlerin Ordu'da yapılabilir olmasının, Kovid-19 salgını ile mücadelede kendilerine büyük avantajlar sağladığını vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:

"Zaman kaybı önlendi. Daha çok olası vakaya test yapılarak, erkenden tedavi süreçleri başladı. Salgının yayılma hızı azaltıldı. Ancak Ordu Halk Sağlığı Laboratuvarımızda daha fazla test yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan yeni Real-Time PCR cihazları ve ekipmanlarının temini için bir çalışma başlattım. İlimizdeki hayırsever iş insanlarımızın maddi katkı ve destekleriyle yeni Real-Time PCR cihazları ve ekipmanlarını satın alarak, Ordu Halk Sağlığı Laboratuvarımızın kapasitesini iki katına çıkardık."

Yavuz, laboratuvarın daha çok sayıda test yapılabilecek duruma getirdiklerine işaret ederek, Ordu Halk Sağlığı Laboratuvarının önemli bir ihtiyacının karşılanmasında destek olan ve katkıda bulunan hayırsever iş insanlarına teşekkür etti.

Şehrin yöneticisi olarak her türlü tedbirleri aldıklarını aktaran Yavuz, "Kovid-19 salgınıyla mücadelede Ordu ili olarak iyi durumdayız. Ancak çok daha iyi durumda olmak için vatandaşlarımızı da alınan tedbirlere bir süre daha uymaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ramazan'da koronavirüsten korunmanın yolları! Bakanlık, 9 maddelik uyarı listesi yayınladı Haber
Ramazan'da koronavirüsten korunmanın yolları! Bakanlık, 9 maddelik uyarı listesi yayınladı
Acı olay konserde ortaya çıktı! Özkan Uğur ikinci kez kansere yakalandı Haber
Acı olay konserde ortaya çıktı! Özkan Uğur ikinci kez kansere yakalandı
Son hasta da koronavirüsü yendi! Bu şehrimizde artık hiçbir vaka yok Haber
Son hasta da koronavirüsü yendi! Bu şehrimizde artık hiçbir vaka yok
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu Haber
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu
'Türkiye'nin Vuhan'ı oldu' diyerek bir kentimizin adını telaffuz etti Haber
"Türkiye'nin Vuhan'ı oldu" diyerek bir kentimizin adını telaffuz etti
Aracının başına gelenleri merak eden vatandaş, bu görüntüye ulaştı Haber
Aracının başına gelenleri merak eden vatandaş, bu görüntüye ulaştı
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu
Youtube'a yüklenen ilk videonun üzerinden tam 15 yıl geçti
Youtube'a yüklenen ilk videonun üzerinden tam 15 yıl geçti
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı
Neymar'ın annesi, eski sevgililerinin erkek olması nedeniyle yeni aşkı Tiago Ramos'tan ayrıldı
Neymar'ın annesi, eski sevgililerinin erkek olması nedeniyle yeni aşkı Tiago Ramos'tan ayrıldı
Canlı yayın yaparken telefonu düşüren Yıldız Tilbe'nin kişisel eşyaları göründü
Canlı yayın yaparken telefonu düşüren Yıldız Tilbe'nin kişisel eşyaları göründü
Meral Akşener: Ben, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan; Cumhuriyet projesiyiz
Meral Akşener: Ben, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan; Cumhuriyet projesiyiz
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Fahrettin Koca'ya yanıt verdi: Muhtemelen bir iletişim kazası oldu
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Fahrettin Koca'ya yanıt verdi: Muhtemelen bir iletişim kazası oldu
Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 2 bin 491'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 2 bin 491'e yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir
Fransa'da 23 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 516 artarak 21 bin 856'ya yükseldi
Fransa'da 23 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 516 artarak 21 bin 856'ya yükseldi
UEFA, 676 kulübe 70 milyon euroluk ödeme yapacak
UEFA, 676 kulübe 70 milyon euroluk ödeme yapacak
Alkollü vatandaş, sokağa çıkma yasağına rağmen kaldırımda sızdı
Alkollü vatandaş, sokağa çıkma yasağına rağmen kaldırımda sızdı
ABD'de geçen hafta 4 milyon 427 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı
ABD'de geçen hafta 4 milyon 427 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı
Ercüment Ovalı, 'Sosyal medyada şov yapıyor' eleştirilerine yanıt verdi
Ercüment Ovalı, "Sosyal medyada şov yapıyor" eleştirilerine yanıt verdi
Reel Kesim Güven Endeksi Nisan'da geriledi
Reel Kesim Güven Endeksi Nisan'da geriledi
Motosikletteki yolcunun metrelerce havaya uçtuğu anlar kamerada
Motosikletteki yolcunun metrelerce havaya uçtuğu anlar kamerada
Kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgelerde kira yardım süresi 48 aya çıkarıldı
Kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgelerde kira yardım süresi 48 aya çıkarıldı
Koronavirüse yakalanan Junior Sambia, yoğun bakıma alındı
Koronavirüse yakalanan Junior Sambia, yoğun bakıma alındı
Üç aylık köpeği yere vurarak öldüren vicdansız, her yerde aranıyor
Üç aylık köpeği yere vurarak öldüren vicdansız, her yerde aranıyor
Araç sahipleri dikkat! Benzine 29 kuruş zam geliyor
Araç sahipleri dikkat! Benzine 29 kuruş zam geliyor
Kardeşinin aldatıldığını öğrenen şahıs, eniştesini öldürüp ağabeyini yaraladı
Kardeşinin aldatıldığını öğrenen şahıs, eniştesini öldürüp ağabeyini yaraladı
Arto, sürekli Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a sert çıktı: Başına bir şey gelirse sorumlusu sensin
Arto, sürekli Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a sert çıktı: Başına bir şey gelirse sorumlusu sensin
Koronavirüs mücadelesinde sık sık kullandığımız kolonya, orucu bozar mı? Diyanet'ten yanıt geldi
Koronavirüs mücadelesinde sık sık kullandığımız kolonya, orucu bozar mı? Diyanet'ten yanıt geldi
5 ülke, Ramazan'a 1 gün geç başlayacak
5 ülke, Ramazan'a 1 gün geç başlayacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Süleyman Soylu Mustafa Varank Mustafa Şentop Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Kibariye Ebru Şallı Serdar Ortaç Rafet El Roman
Spor Ali Koç Loris Karius Ergin Ataman Ivan Obradovic Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Çocuk Ramazan 23 Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Ordu'da Kovid-19 testinin yapıldığı laboratuvarın kapasitesi artırıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.4.2020 14:03:36. #1.15#
title