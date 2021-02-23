Ordu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 78 kişiye para cezası
23.02.2021 11:33 | Son Güncelleme: 23.02.2021 11:36
Ordu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları belirlenen 78 kişiye para cezası uygulandı.
Ordu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları belirlenen 78 kişiye para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 15-21 Şubat tarihlerinde gerçekleştirdikleri denetimlerde, 78 kişinin maske ve sosyal mesafe kuralına uymadığını tespit etti.
Bu kişilere, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince işlem yapılarak para cezası kesildi.
Öte yandan, farklı suçlardan aranan ve denetim sırasında yakalanan 68 şüpheliden 29'u tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay