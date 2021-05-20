Ordu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 213 kişiye ceza
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Ordu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 213 kişiye ceza

Ordu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 213 kişiye ceza
Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel

Ordu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları belirlenen 213 kişiye para cezası uygulandı.

Ordu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları belirlenen 213 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 10-16 Mayıs arasında gerçekleştirdikleri denetimlerde, Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki kurallara uymayan 213 kişiyi tespit etti.

Söz konusu kişilere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince işlem yapılarak para cezası kesildi.

Öte yandan, farklı suçlardan aranan ve denetim sırasında yakalanan 10 şüpheliden 4'ü sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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