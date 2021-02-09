Ordu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 157 kişiye ceza
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Ordu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 157 kişiye ceza

09.02.2021 15:45 | Son Güncelleme: 09.02.2021 15:48
Ordu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 157 kişiye ceza

Ordu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları belirlenen 157 kişiye para cezası uygulandı.

Ordu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları belirlenen 157 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 1-7 Şubat arasında gerçekleştirdikleri denetimlerde, Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 157 kişiyi tespit etti.

Söz konusu kişilere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince işlem yapılarak para cezası kesildi.

Öte yandan, farklı suçlardan aranan ve denetim sırasında yakalanan 39 şüpheliden 34'ü sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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