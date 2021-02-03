Ordu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 130 kişiye ceza
Ordu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları belirlenen 130 kişiye para cezası uygulandı.
Ordu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları belirlenen 130 kişiye para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 25-31 Ocak arasında gerçekleştirdikleri denetimlerde, Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 130 kişiyi tespit etti.
Söz konusu kişilere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince işlem yapılarak para cezası kesildi.
Öte yandan, farklı suçlardan aranan ve denetim sırasında yakalanan 46 şüpheliden 24'ü sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli