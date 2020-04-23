Ordu'da Kovid-19 tedbirleri Ordu'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler devam ediyor.

Ordu'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler devam ediyor.

Ordu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Bahadır Baş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meslek üyelerine korucuyu maske ve hijyenik el dezenfektanlarının dağıtımına başladıklarını söyledi.

Maske ve dezenfektanların dağıtımları için büroların ziyaret edildiğini aktaran Baş, üyelerinin, stajyerlerin ve büro emekçilerinin sağlığının her şeyden önemli olduğuna dikkat çekti.

Bahadır Baş, şöyle konuştu:

"1000 siperlikli maske, 3 bin normal maske ve bürolarımız için 250 el dezenfektanı temin ederek, elimizden geldiğince onlara destek olmak, yanlarında olduğumuzu hissettirmek, onları, bu zor dönemden geçerken maruz kalabilecekleri olası bir olumsuzluğa karşı koruyabilmeyi amaçladık. Bu salgınla mücadele edebilmenin en önemli yolu dayanışmadır. Biz bu mesleki dayanışmayı gerçekleştirmek için elimizden geleni yapmaya hazırız."

Altınordu ilçesinin yanı sıra Fatsa ve Ünye ilçelerinde de üyelerinin ziyaret edilerek ürünlerin ulaştırılacağı bilgisini veren Baş, diğer ilçelere ise kargo yoluyla ürünlerin ulaşacağını aktardı.

Baş, meslek mensuplarına, stajyerleri ve büro çalışanlarına ürünlerin ulaştırılmasına emek verenlere de teşekkür etti.

Kaynak: AA