Ordu'da Kovid-19 tedbirleri Ordu Valisi Seddar Yavuz, "Toplum sağlığını çok yakından ilgilendiren Kovid-19 salgınına karşı verdiğimiz mücadeleyi zafiyete uğratacak hiçbir ihlali gözardı etmeyeceğiz ve en ağır yaptırımı uygulayacağız." dedi.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, "Toplum sağlığını çok yakından ilgilendiren Kovid-19 salgınına karşı verdiğimiz mücadeleyi zafiyete uğratacak hiçbir ihlali gözardı etmeyeceğiz ve en ağır yaptırımı uygulayacağız." dedi.

Vali Yavuz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan tedbir kararlarını yerinde denetledi.

Altınordu ilçesindeki araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu Zübeyde Hanım Caddesi'ni dolaşan Vali Yavuz, cadde üzerinde bulunan marketleri ve alışveriş yerlerini, toplu taşıma araçlarını denetledi.

Yavuz, toplu taşıma araçlarını, marketleri, iş yerlerini ve vatandaşları alınan tedbirlere uymaları konusunda uyarılarda da bulundu.

Maskesi bulunmayan vatandaşlara maske dağıtımı da yapan Yavuz, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evlerinden dışarıya çıkmamalarını istedi.

"Hiçbir ihlali gözardı etmeyeceğiz"

Yavuz, denetimlerinin ardından yaptığı açıklamada, 2 günlük sokağa çıkma yasağına Orduluların büyük bir çoğunlukla riayet etiğini belirterek, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığımızca ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağına Ordulu kardeşlerimiz riayet ettiler. Ancak, 491 vatandaşımız ve 4 iş yeri sokağa çıkma yasağını ihlal etti. Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 491 vatandaşımıza ve 4 iş yerine toplamda 577 bin 399 lira ceza uygulandı." dedi.

Alınan tedbirlerin sıkı şekilde takibinin yapıldığını vurgulayan Yavuz, şöyle konuştu:

"Toplum sağlığını çok yakından ilgilendiren Kovid-19 salgınına karşı verdiğimiz mücadeleyi zafiyete uğratacak hiçbir ihlali gözardı etmeyeceğiz ve en ağır yaptırımı uygulayacağız. Kovid-19 pandemisinde kritik haftalara girdiğimiz bugünlerde toplumumuzdaki herkesten gerekli hassasiyeti ve duyarlılığı göstermelerini bekliyoruz. Bizler de alınan tedbirlerin ve koyulan kuralların uygulanıp uygulanmadığını bundan böyle daha sıkı bir şekilde denetleyeceğiz. Alınan kararlara ve tedbirlere uyan sağduyulu vatandaşlarımıza da içtenlikle teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA