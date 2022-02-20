Ordu'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden çocuk toprağa verildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ordu'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden çocuk toprağa verildi

AA, Eyüp Elevli - Güncel
 - Güncelleme:
Ordu'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden çocuk toprağa verildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren Ordulu 16 yaşındaki Gürkan Temiz, son yolculuğuna uğurlandı.

ORDU (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren Ordulu 16 yaşındaki Gürkan Temiz, son yolculuğuna uğurlandı.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 14 Şubat'tan beri Kovid-19 sebebiyle tedavi gören Temiz, dün yaşam mücadelesini kaybetti.

Temiz'in cenazesi, Ordu'nun Ulubey ilçesi Şahinkaya Mahallesi'nde kılınan cenaze namazın ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Öte yandan Gürkan Temiz'in kardeşinin de 2019'da yüksek ateş rahatsızlığı nedeniyle vefat ettiği belirtildi.

AA / Eyüp Elevli - Güncel

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, Sevgililer Günü, Ordu, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title