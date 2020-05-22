Ordu'da Kovid-19 ile mücadele çalışmaları Ordu Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde virüsün insanlar üzerindeki etkilerini en aza indirmek, bu süreçte evlerinde kalan ihtiyaç sahibi vatandaşların gereksinimlerini karşılamak ve vatandaşlara evlerinde hijyenik ortam oluşturmak amacıyla titizlikle çalışıldığı belirtildi.

Büyükşehir Belediyesinin, bu zamana kadar 65 yaş üstü bakıma muhtaç olan 108 vatandaşın evinde temizlik ve dezenfekte işlemi yaptığı aktarılan açıklamada, ihtiyaç sahibi ve 65 yaş üstü olan vatandaşlara toplamda 5 bin 817 gıda kolisi, 374 hijyen paketi, 25 ton sebze meyve, 50 bin 955 yumurta, 5 bin 854 ekmek dağıtımı gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, ramazan ayının girmesiyle birlikte 19 ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara tek tek ulaşılarak toplamda 60 bin 502 adet sıcak yemek dağıtımı yapıldığı vurgulanarak, "Kovid-19 sebebiyle KYK yurtlarında misafir edilen sağlık çalışanlarına her gün düzenli olarak 50 kişilik sahur ve iftar yemeği verildi. Büyükşehir Belediyesine ait olan mobil mutfak tırıyla görevleri başında bulunan polis, jandarma ve zabıta ekiplerine ramazan ayı boyunca toplamda 9 bin 800 kişilik yemek ikramında bulunuldu." ifadesi kullanıldı.

95 bin 775 maskenin vatandaşlara ulaştırıldığına dikkat çekilen açıklamada, salgınla birlikte vatandaşların psikolojik anlamda bu süreçten en az etkilenmesini sağlamak adına kurulan destek hattıyla da toplamda 550 vatandaşa yardımda bulunulduğu bildirildi.

Kaynak: AA