Ordu'da Kovid-19 denetimleri sürüyor
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Ordu'da Kovid-19 denetimleri sürüyor

20.02.2021 20:13 | Son Güncelleme: 20.02.2021 20:16
Ordu'da Kovid-19 denetimleri sürüyor

Ordu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

Ordu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, 19 ilçede Kovid-19'la ilgili kontrol ve denetimlerin sürdürüldüğü belirtildi.

Kademeli normalleşme için vaka sayılarının azaltılması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Bu konuda herkese sorumluluk düşüyor. Birlikte başaracağız." ifadesi kullanıldı.

Vali Tuncay Sonel de sosyal medya hesaplarından, "Ordu genelinde 19 ilçemizde arkadaşlarımız sahada. Rehavete kapılmadan alınan tedbirlere uyalım ki Kovid-19 illetini birlikte yenelim. Lütfen ev gezmelerine, taziyelere gitmeyelim. Kapalı mekanlarda gizli gizli bir araya gelmeyelim. Sağlığımıza dikkat." paylaşımında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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