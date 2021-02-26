Ordu'da Kovid-19 denetimleri sıklaştırıldı
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Ordu'da Kovid-19 denetimleri sıklaştırıldı

26.02.2021 21:05 | Son Güncelleme: 26.02.2021 21:09
Ordu'da Kovid-19 denetimleri sıklaştırıldı

Sağlık Bakanlığının haftalık açıkladığı her 100 bin kişideki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı verilerine göre, en yüksek oranın görüldüğü Ordu'da tedbirlere yönelik denetim yapıldı.

Sağlık Bakanlığının haftalık açıkladığı her 100 bin kişideki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı verilerine göre, en yüksek oranın görüldüğü Ordu'da tedbirlere yönelik denetim yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Tuncay Sonel'in koordinasyonunda, 19 ilçede Kovid-19'la ilgili kontrol ve denetimler sürdürülüyor.

Mülki amirlerin refakatinde emniyet, jandarma, zabıta, sağlık ve diğer kamu görevlilerinden oluşan ekipler, bugün de denetimlere aralıksız devam etti.

Emniyet ve jandarma ekipleri, vatandaşların hafta sonları şehir merkezlerinden kırsal mahallelere giderek, sosyal hareketlilik oluşturmalarını önlemek için sıkı denetim yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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