Ordu'da, kovanlara ayı saldırılarına karşı tüfekli nöbet
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Mesudiye, Pınarlı, Güncel, Haber

Ordu'da, kovanlara ayı saldırılarına karşı tüfekli nöbet

ORDU'nun Mesudiye ilçesinde, kış uykusundan uyanan ayılar, saldırdıkları arı kovanlarını parçalamaya başladı.

27.04.2020 08:46 | Son Güncelleme: 27.04.2020 08:47
Ordu'da, kovanlara ayı saldırılarına karşı tüfekli nöbet

ORDU'nun Mesudiye ilçesinde, kış uykusundan uyanan ayılar, saldırdıkları arı kovanlarını parçalamaya başladı. 1 haftada 200'ün üzerinde kovanın hasar gördüğü ilçede üreticiler, ayı saldırılarına karşı ellerinde tüfekle nöbete başladı. 

Mesudiye ilçesi Pınarlı Mahallesi'nde kış uykusundan uyanan ayılar, arı kovanlarına dadandı. Arılarını korumak için kovanların bulunduğu alanları elektrik paneli ile çeviren bal üreticilerinin bu önlemi de çare olmadı. Kovanların bulunduğu alana giren ayılar, önce elektrik panellerini ardından arı kovanlarını parçaladı. 1 haftada 200'ün üzerinde kovanın hasar gördüğü ilçede bal üreticileri, ayı saldırılarına karşı tüfekli nöbete başladı. Arıcılar, belirli aralıklarla havaya ateş ederek, ayıların kovanlara yaklaşmasını önlemeye çalışıyor. 

'TÜM SERVETİM GİTTİ'Yıllardır organik bal ürettiğini anlatan Naci Güler, son zamanlarda ayı saldırıları nedeniyle tedirgin olduklarını söyledi. Güler, "Sokağa çıkma yasağı olunca birkaç gün kovanların yanına gelemedik, bunu fırsat bilen ayılar, kovanlara saldırmış ve tüm balı yemiş. Arılarımın hepsi de telef oldu. Ayılar, bu bölgede 15 gün içerisinde 200 civarında arı kovanını telef etti. Bölgede geçimini arıyla sağlayan tüm arıcılar çaresiziz. Tüm servetimi bu arılara harcadım ama yatırımım telef oldu, gitti. Kendimizce önlem alıyoruz ama fayda etmiyor. Koruyucu tedbirler alıyoruz, amacımız ayıya zarar vermek değil. Silahla gece gündüz nöbet tutmaya başladık. Ayılar korksun ve bölgeden uzaklaşsın, diye havaya ateş ediyoruz. Arı yetiştiricileri olarak zor durumdayız ve yetkililerden yardım istiyoruz" dedi.'ARI KOVANLARIM PARAMPARÇA OLDU'

15 yıldır arıcılık yaptığını belirten Yekta Aydoğan ise gece gündüz silahla nöbet tuttuklarını belirterek, "Tüm önlemlerimize rağmen bu saldırılarla baş edemiyoruz. Arı kovanlarının etrafını elektrikli telle çevirdim fakat bu da çare olmadı. Telleri koparıp, yine kovanlara zarar verdiler. 9 arı kovanım paramparça oldu" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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