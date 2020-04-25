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Ordu'da koronavirüse türkü

ORDU Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, kentin yöresel türkülerinden olan 'Ordu'nun Sokakları' türküsünün sözlerini değiştirerek, tüm dünyada etkili olan koronavirüse uyarladı.

25.04.2020 15:25 | Son Güncelleme: 25.04.2020 15:26
Ordu'da koronavirüse türkü

ORDU Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, kentin yöresel türkülerinden olan 'Ordu'nun Sokakları' türküsünün sözlerini değiştirerek, tüm dünyada etkili olan koronavirüse uyarladı. 

Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan 'evde kal' kampanyasına destek olmak için 'Evde kal Türkiye, evde kal Ordu' sloganıyla, kente ait 'Ordu'nun Sokakları' türküsü, Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası tarafından koronavirüs salgınına uyarlanarak klip haline getirildi. Sözlerini yerel sanatçı Ali Öztürk'ün yazdığı 'koronavirüs türküsü' klibinin müziğini ise Ahmet Yamacı ve Muhsin Tercan yaptı. Koro üyeleri türküyü evlerinden seslendirirken, şehrin drone ile çekilmiş boş cadde ve meydanlarının olduğu görüntülerle bir de klip hazırlandı. Klipte ayrıca iş yeri ve bahçesinde çalışanlar ile evlerinde bulunanların müzik eşliğinde oynadığı görülüyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de sosyal medya hesaplarından klibi paylaşarak, "Sizler için hazırladığımız koronavirüs türküsü. Umarım beğenerek dinlersiniz" ifadelerinde bulundu.Türkünün sözleri ise şöyle;"Ordu sessiz ve güzel, Boztepe'ye çık da bak. Markete gideceksen yüzüne bir maske tak. Taşbaşı'ndan aşağı Fidangör'e gideriz. Maskemizi taktık mı koronayı yeneriz. Ünye dediğin liman evde geçmiyor zaman. 20 yaş 65 yaş çıkmayalım biz aman. Bizi eve kapattı ha bu bela korona. Düğün dernek de yaza kalkamayız horona. Perşembe'den yukarı çıktım töngel düzüne, sokağa çıkar isen maskeyi tak yüzüne. Bizi sizden ayırdı ha bu koronavirüs, 10 yolcuyla kalkıyor 40 koltuklu otobüs. Kumru, Korgan, Turnalık duman çise ortalık. Şu korona denilen bir ölümcül hastalık. Bahar geldi meleşir kuzular Turnalık'ta, çıkma sakın kapıya salgın var ortalıkta."

Klip, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.


Kaynak: DHA

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