Ordu'da koronavirüse karşı 'dezenfeksiyon tüneli' ORDU'da belediye tarafından koronavirüsten korunmak için 'Aircor 52' adı verilen dezenfeksiyon tüneli oluşturuldu.

ORDU'da belediye tarafından koronavirüsten korunmak için 'Aircor 52' adı verilen dezenfeksiyon tüneli oluşturuldu. Sokağa çıkmak zorunda kalanların evlerine dönüşleri sırasında içine girdikleri tünelde, yayılan özel karışımlı 360 derecelik sölüsyon buharı ile kişilerin kıyafetleri üzerindeki olası bakteriler, dezenfekte ediliyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nce koronavirüs salgınına karşı yerli ve milli imkanlarla 'Aircor 52' adını verilen dezenfeksiyon tüneli tasarlandı. Kent meydanına konulan 5 metre uzunluğunda bir kabinden oluşan tünel, otomatik sensörler aracılığı ile devreye giriyor. İçerisine giren kişileri algılayan tünel, özel karışımlı 360 derecelik solüsyon buharı salıyor. Buharla birlikte kişilerin kıyafetlerinin üzerindeki olası zararlı bakteriler temizleniyor. Sokağa çıkmak zorunda kalanlar, evlerine dönüşleri sırasında elbiseleri ile tünele girerek, dezenfekte oluyor. Belediye dezenfekte tünelinin marka tescili için başvuruda bulundu.

'MARKA TESCİLİ İÇİN BAŞVURU YAPILDI'Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, koronavirüse karşı her türlü tedbiri aldıklarını belirterek, "Belediyemiz Türkiye 'ye örnek olacak bir çalışma geliştirdi. Tamamen kendi imkanlarımız ile ortaya çıkardığımız dezenfekiyon tüneli, dışarı çıkma zorunluluğu bulunan vatandaşlarımızın kıyafetlerinin bakterilerden arındırılmasını sağlayacak. Tamamen sensörlü bir şekilde geliştirildi ve insan sağlığına hiçbir zararlı etkisi bulunmuyor. Marka tescilini almak için başvurumuzu da gerçekleştirdik. Gerçekleştirdiğimiz bu çalışma yüce Türk milletimize ve Cumhurbaşkanımıza armağanımızdır. Bu çalışmayla bütün belediyelerimizin ve sağlık kurumlarımızın hizmetindeyiz. Göreve geldiğim günden bu yana düşünen, üreten ve yarışan Ordu modelini ortaya koymak istediğimi belirtmiştim. İşte Ordu'muz düşündü, üretti ve yarışıyor. Yaptığımız bu çalışmayla gurur duyuyorum. Yapmış olduğumuz bu sistem tüm Ordu'ya ve Türkiye'ye hayırlı olsun. Bizde mazeret, bahane ve şikayet yok" dedi.'TÜRKİYE'DE İLK'Şehrin belirli noktalarına dezenfekte tünelinin yerleştirileceğini söyleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp de, "İlimizdeki tüm kurum ve kuruluşları dezenfekte ediyoruz. Bu çalışmalarımıza bir yenisini daha ekleyerek dezenfekte tünelini oluşturduk. Türkiye'de ilk defa böyle bir uygulamayı hayata geçirdik. Tamamen Ordu Büyükşehir Belediyemize ait bir uygulamadır. Bu çalışmayla vatandaşlarımızın kıyafetleri dezenfekte olacak. İlimizin belirli noktalarına bu tünellerden kuracağız. Her vatandaşımızın buradan yararlanmasını diliyoruz" diye konuştu.Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Sefa Okutucu ise, "Bu solüsyon insan sağlığını etkileyecek herhangi bir madde içermemektedir. Buradaki amaç hijyen ve dezenfeksiyonu sağlayabilmek yani kontamine bir alan oluşturmak. Sistemimiz 8 adet nozul ve özel hazırlanmış bir çözeltiyle çalışmaktadır. Tamamıyla sensörlü bir uygulama olup insanların kıyafetleri 360 derece dezenfekte edilmektedir" diye konuştu.

Öte yandan dezenfekte tünelini kullanan vatandaşlar memnuniyetleri dile getirerek Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Kaynak: DHA