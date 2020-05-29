Ordu'da koronavirüs vakaları yeniden artış gösterdi, vali isyan etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ordu'da koronavirüs vakaları yeniden artış gösterdi, vali isyan etti

Ordu'da, başka iller ve yurt dışından gelenlerin sayısı artınca koronavirüs vakaları yeniden artışa geçti. Kentte 1 günde 7 pozitif vaka tespit edildi. Ordu Valisi Seddar Yavuz, "İlimize yurtiçinden ve yurtdışından gelen şahısların sorumsuzca davranışları sebebiyle maalesef pozitif vakalarda artış görülmektedir" dedi.

Ordu'da koronavirüs vakaları yeniden artış gösterdi, vali isyan etti
29.05.2020 18:43 | Son Güncelleme: 29.05.2020 18:47

Ordu'da koronavirüs vakaları, Ramazan Bayramı'yla birlikte artmaya başladı. Yurtdışı ile İstanbul ve Kocaeli gibi büyükşehirlerden gelenler ile birlikte pozitif vaka sayıları çoğaldı. Kentte 1 günde 7 pozitif vaka saptandı. Bu kişilerin temaslı olduğu kişilerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Salgının başlamasıyla birlikte toplam 11 bin 200 testin yapıldığı kentte, 300 hasta iyileşerek sağlığına kavuştu. 22 hasta ise vefat etti. Halen 3 hastanın entübe olduğu kentte, yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 7.

"SALGININ BİTTİĞİ VARSAYIMIYLA HAREKET EDİLİYOR"

Ordu'ya yurtdışından ve başka şehirlerden gelen bazı kişilerin, korona virüs tedbirlerine ve alınan kararlara uymadığını anlatan Vali Seddar Yavuz, son dönemde pozitif vaka sayısında artış yaşandığına dikkat çekti. Vatandaşları uyaran Vali Yavuz, "İlimize yurt içinden ve yurtdışından gelen şahısların sorumsuzca davranışları sebebiyle maalesef pozitif vakalarda artış görülmektedir. Buna ilaveten, havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlarımız, sokağa, caddelere, park, meydan ve sahillere akın ettiler. Bazı cadde ve sokaklarda ciddi insan kalabalıkları oluşturuluyor. Adeta salgının bittiği varsayımıyla hareket ediliyor. Yapmış olduğum denetimlerde bu durumu gözlemliyorum. Yaratılan bu sosyal hareketlilik, ilimizde pozitif vakalarda artışa neden olabilmektedir. Aksi takdirde, pozitif vakalarda artış olabilir" dedi.

Ordu'da koronavirüs vakaları yeniden artış gösterdi, vali isyan etti

"MUHTARLAR TAKİP EDECEK"

Ordu'ya gelen vatandaşların kendilerini çok iyi izole etmeleri gerektiğini belirten Vali Yavuz, "Son günlerde ilimize başka illerden ve yurtdışında gelen vatandaşlarımız oluyor. Bu kişilerin mutlak suretle takip edilmesi gerekiyor. Mahalle muhtarlarımız, mahallelerine dışarıdan gelen şahısları takip edip, mutlak suretle güvenlik birimlerimize bildirmeleri gerekir. Bu kişilerin çok iyi izole olmaları sağlanmalıdır" şeklinde konuştu.

Caddede yürün vatandaşların da kurallara dikkat etmediğini belirten vatandaş Cengiz Kırca, "Biz elimizden geldiğince bu konuda dikkat ediyoruz, maskemizi takıp sosyal mesafeye uyuyoruz. Fakat genel olarak vatandaş maskesini doğru düzgün takmıyor, sosyal mesafeye uymuyor. Genel olarak kurallara uyulmadığını hepimiz görüyoruz. Yasaklarla, cezai işlem uygulamayla bu işleri çözemeyiz. Vatandaş olarak bizler hepimiz duyarlı olup bu sorundan hep birlikte mücadeleyle kurtulabiliriz" dedi.

Ordu'da koronavirüs vakaları yeniden artış gösterdi, vali isyan etti

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: BDDK, müşteri şikayetleri üzerine 18 bankaya toplam 102,1 milyon TL idari para cezası kesti Haber
Son Dakika: BDDK, müşteri şikayetleri üzerine 18 bankaya toplam 102,1 milyon TL idari para cezası kesti
22 yaşındaki genç 'Ben size layık bir evlat olamadım' yazılı mektup bırakarak intihar etti Haber
22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı Haber
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım Haber
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam Haber
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla...
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor Haber
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın tweetini şiddeti yücelttiği için gizledi
Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın tweetini şiddeti yücelttiği için gizledi
Dış ticaret açığı Nisan'da 2,73 milyar dolar artarak 4,56 milyar dolar oldu
Dış ticaret açığı Nisan'da 2,73 milyar dolar artarak 4,56 milyar dolar oldu
Karabük'te 13 gün sonra koronavirüs vakası görüldü
Karabük'te 13 gün sonra koronavirüs vakası görüldü
Elazığ'da yavru dağ keçisi önce hastane bahçesine girdi sonra cama zıpladı
Elazığ'da yavru dağ keçisi önce hastane bahçesine girdi sonra cama zıpladı
İki saldırgan, evine gidip tartıştıkları adamı 14 yerinden bıçaklayarak öldürdü
İki saldırgan, evine gidip tartıştıkları adamı 14 yerinden bıçaklayarak öldürdü
Türkiye büyümede Avrupa ülkelerine fark attı
Türkiye büyümede Avrupa ülkelerine fark attı
Yunanlılar er meydanında kazanamadıkları Ayasofya'yı sosyal medyada sahiplendi: Tekrar bizim olacak
Yunanlılar er meydanında kazanamadıkları Ayasofya'yı sosyal medyada sahiplendi: Tekrar bizim olacak
ABD'de siyahi vatandaşın polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis savaş alanına döndü
ABD'de siyahi vatandaşın polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis savaş alanına döndü
ABD'de polis şiddetine karşı yapılan protestoda eylemcilere ateş açıldı
ABD'de polis şiddetine karşı yapılan protestoda eylemcilere ateş açıldı
Yıllar sonra Fenerbahçe'ye dönen Aurelio hedefi belirledi: İnşallah Türkiye Kupası'nı kazanacağız
Yıllar sonra Fenerbahçe'ye dönen Aurelio hedefi belirledi: İnşallah Türkiye Kupası'nı kazanacağız
Çatalca'da dolu yağışı! Yollar beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı
Çatalca'da dolu yağışı! Yollar beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı
CNN muhabiri, Minneapolis'teki olayları anlatırken canlı yayında gözaltına alındı
CNN muhabiri, Minneapolis'teki olayları anlatırken canlı yayında gözaltına alındı
Son Dakika: 1 Haziran'da açılacak özel kreş ve gündüz bakımevlerinde alınacak tedbirler belirlendi
Son Dakika: 1 Haziran'da açılacak özel kreş ve gündüz bakımevlerinde alınacak tedbirler belirlendi
Bolivyalı futbolcu Guzman, babası ve amcası gibi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Bolivyalı futbolcu Guzman, babası ve amcası gibi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Çöp atmaya giden marketçinin 6 bin TL'si çalındı
Çöp atmaya giden marketçinin 6 bin TL'si çalındı
Meteor düşmesi olduğu sanılan doğa olayı, Batman'da böyle kameralara yansıdı
Meteor düşmesi olduğu sanılan doğa olayı, Batman'da böyle kameralara yansıdı
Emniyet kemeri sayesinde şarampole uçan araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Emniyet kemeri sayesinde şarampole uçan araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Naci Bostancı Adnan Menderes Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici
Magazin Hadise Ezgi Mola Sezen Aksu Seren Serengil
Spor Can Bartu Caner Erkin Metin Oktay Mehmet Aurelio Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Kadın Futbol Haziran
Şu an buradasınız: Ordu'da koronavirüs vakaları yeniden artış gösterdi, vali isyan etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.5.2020 18:47:36. #1.14#
title