Ordu'da koronavirüs tedbirleri Caddeden görüntüler Polis noktaları Bariyerler Ordu'da koronavirüs tedbirleriORDU - Ordu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sürüyor.

Caddeden görüntüler

Polis noktaları

Bariyerler Ordu'da koronavirüs tedbirleri

ORDU - Ordu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sürüyor.

Ordu Valiliği, vatandaşların sağlığının korunması amacıyla bazı tedbirler aldı.

Bu kapsamda, Altınordu ilçesindeki işlek yerlerden Süleyman Felek ve Sırrıpaşa caddelerinin giriş ve çıkış noktalarına bariyer yerleştirilerek, polis kontrol noktaları oluşturuldu.

Buradan vatandaşların geçişleri kontrollü şekilde sağlanırken, caddede işi olmayanlara ise izin verilmiyor.

Kaynak: AA