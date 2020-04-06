Ordu'da korona virüs tedavisi tamamlanan hastalar alkışlarla taburcu edildi Ordu'da korona virüs tedavisi tamamlanan hastalar alkışlarla taburcu edildi Ordu'da özel bir hastanede korona virüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 3 kişi çiçek ve sağlık çalışanlarının alkışlarıyla evlerine uğurlandı.

Ordu'da korona virüs tedavisi tamamlanan hastalar alkışlarla taburcu edildi

ORDU - Ordu'da özel bir hastanede korona virüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 3 kişi çiçek ve sağlık çalışanlarının alkışlarıyla evlerine uğurlandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir özel hastanede korona virüs (kovid- 19) tedavi gören 2 kadın ve 1 erkek hasta sağlığına kavuşarak taburcu oldular. Hastane sahip ve çalışanları taburcu olan hastaları kırmızı gül ve alkışlarla evlerine uğurladı.

Taburcu edilen 3 hastanın, 14 gün boyunca evlerinde karantinada tutulacakları öğrenildi.

Kaynak: İHA