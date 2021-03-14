Ordu'da korona virüs sessizliği
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Ordu'da korona virüs sessizliği

14.03.2021 14:18 | Son Güncelleme: 14.03.2021 14:27
Ordu'da korona virüs sessizliği

Vaka sayılarında yüksek riskli illerden biri olan Ordu'da, hafta sonu kısıtlamasında sokak ve caddeler ıssız kaldı.

Vaka sayılarında yüksek riskli illerden biri olan Ordu'da, hafta sonu kısıtlamasında sokak ve caddeler ıssız kaldı.

Türkiye'de korona virüs vakalarının artış gösterdiği illerden biri olan Ordu'da diğer riskli bölgelerde de olduğu gibi pazar günü kısıtlamalar devam ediyor. Ordu'nun en işlek cadde ve sokaklarında cumartesi günü görülen insan kalabalığı, kısıtlama gününde yerini sessizliğe bıraktı. Güneşli havaya rağmen kentin en işlek caddeleri, sahil bandında ve karayolunda insan ve araç yoğunluğu yaşanmazken, bazı işletmeler ise paket servis hizmetlerini sürdürdü. - ORDU

Ordu'da korona virüs sessizliği
Ordu'da korona virüs sessizliği
Ordu'da korona virüs sessizliği
Ordu'da korona virüs sessizliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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