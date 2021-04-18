Ordu'da korona virüs rakamlarında artış olduğu görüldü
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Ordu'da korona virüs rakamlarında artış olduğu görüldü

Ordu'da korona virüs rakamlarında artış olduğu görüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın illere göre her 100 bin kişide görülen korona virüs (Covid-19) güncel vaka sayıları raporuna göre Ordu'da artış olduğu görüldü.

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Son Dakika: Bakan Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı
Son Dakika: Bakan Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın illere göre her 100 bin kişide görülen korona virüs (Covid-19) güncel vaka sayıları raporuna göre Ordu'da artış olduğu görüldü.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, 10-16 Nisan arasında il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık korona virüs vaka sayılarına yer verdi. Bakan Koca paylaşımında, "İllerimizde bir haftada 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini bulabilirsiniz. Kısıtlama ve tedbirler artış hızını düşürmeye başladı. Bu düşüşü hızlı ve kalıcı hale getirmek için birlik olalım" açıklamasında bulundu. Açıklanan tabloya göre, her 100 bin kişide korona virüs vaka sayısı Ordu'da 10-16 Nisan tarihleri arasında 565,14 olarak kayıtlara geçti. 3-9 Nisan tarihleri arasındaki vaka sayılarını kapsayan tabloda ise her 100 bin kişide korona virüs vaka sayısı, 501,71 olarak açıklanmıştı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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