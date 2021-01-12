Ordu'da koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

Ordu Valisi Tuncay Sonel başkanlığında, 2021 yılı birinci dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Sonel, Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, 2020 yılı aralık ayı sonu itibarıyla Ordu'da kamu yatırımlarının proje sayısının 276 olduğunu belirtti.

Bu yatırımların toplam proje bedelinin 6 milyar 796 milyon lira olduğunu anlatan Sonel, yatırımlarda projelerin toplam bedeline göre yüzde 39,81 oranında nakdi gerçekleşme sağlandığını vurguladı.

Sonel, İl Yatırım Takip Sisteminin (İLYAS) girmiş olduğu verilere göre, ilde yürütülen 276 kamu yatırım projesinden 113'ünün devam eden proje iken, 26'sının ihale, 4'ünün tasfiye ve 34'ünün proje aşamasında bulunduğunu aktararak, yıl içerisinde 96 projede yüzde 100 fiziki gerçekleşme sağlanarak yatırımların tamamlandığını kaydetti.

Kentteki toplam 276 yatırım projesinin 112'sinin Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine ait olduğunu dile getiren Sonel, "Bizim için şu son aylar dolu dolu geçti. Ordu'muz için inşallah 2021'de aynı tempoyla aynı hızla devam edecek. Yöre insanımızın hayatını kolaylaştırıcı projelerin bir an önce hayata geçirilmesi için hep beraber uğraşacağız." ifadesini kullandı.

Ordu Valiliği görevine başlayalı 6 ay olduğunu hatırlatan Sonel, gerçekleştirilen yatırımlarla ilgili Ordu'ya desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bakanlar, milletvekilleri, yatırımcı kuruluşların yöneticilerine teşekkür etti.

Vali Sonel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un şehre yaptıkları ziyaretlerin ve katkılarda bulunmalarının kendilerini mutlu ettiğini anlattı.

Devlet-vatandaş işbirliğiyle kente 35'e yakın okul kazandırıldığını ifade eden Sonel, şunları kaydetti:

"Devletimizin şefkatini ve sıcaklığını en ücra köşedeki yetim ve öksüzlerimize, şehit ailelerimize, gazilerimize, engelli olan vatandaşlarımıza Ordu ailemizle birlikte ulaştırmaya çalışıyoruz. En güzel haberlerden bir tanesi de aralık ayının sonunda 900 yataklı şehir hastanemizin ihalesinin yapılması oldu. Bu konuda da yine Sağlık Bakanımıza, emeği geçenlere, Ordu'muzun değerlerine ve Sayın Cumhurbaşkanımıza tekrar şükranlarımızı sunuyoruz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ise Büyükşehir Belediyesi olarak Valilikle çok güzel bir uyum içerisinde olduklarını vurgulayarak, "Bizim ayrımız gayrımız yok. Sayın Valimizle çalışmamız örnek bir çalışma. Çok pratik, onun için Ordu bu fırsatı iyi değerlendirmeli. Çok iyi bir uyumumuz var. Ayrıca bakanların hepsi Ordu'ya geliyorlar. Burada güzel bir hava var. Bunu değerlendirelim. Çünkü dünya çok değişik bir döneme girdi. Bunu iyi değerlendirmemiz gerektiğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıda ilçe belediye başkanları, ilçelerinde yürütülen proje ve yatırımların son durumları hakkında ilgili bölge müdürlerinden detaylı bilgiler aldı ve taleplerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli