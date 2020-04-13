Ordu'da kontrolden çıkan tır binaya çarparak durabildi Ordu'nun Altınordu ilçesinde kontrolden çıkan ve üç araca çarpan tır, bir binaya çarparak durabildi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde kontrolden çıkan ve üç araca çarpan tır, bir binaya çarparak durabildi.

Alınan bilgiye göre, Samsun'dan Trabzon yönüne giden ve sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen 52 K 0128 plakalı tır Karşıyaka Mahallesi'nde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Önüne çıkan park halindeki 3 araca çarpan tır, ardından bir binaya çarparak durabildi.

Panik yaşayan bina sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerinin yanı sıra, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan olmadı. Araçlarda ve binada ise hasar oluştu.

Ekipler, olay yerinden ayrıldığı iddia edilen tır sürücüsünün kimliğini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA