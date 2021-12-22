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Ordu'da kontrolden çıkan süt tankeri devrildi

Ordu'da kontrolden çıkan süt tankeri devrildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'nun Kumru ilçesinde bir süt ürünleri firmasına ait tanker kontrolden çıkarak devrildi.

KUMRU, ORDU (İHA) - Ordu'nun Kumru ilçesinde bir süt ürünleri firmasına ait tanker kontrolden çıkarak devrildi.

Kaza, Fatsa-Kumru yolu üzeri Demircili Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 61 HG 931 plakalı süt tankeri, süt alımı yapmak için Kumru ilçesine gittiği esnada, yağış sonrası kayganlaşan yolda virajı alamayarak yoldan çıkıp devrildi. Çevredeki vatandaşların da yardımıyla araçtan çıkan sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

Ordu'da kontrolden çıkan süt tankeri devrildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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