Ordu'da kontrol noktasında durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi
03.11.2020 22:45 | Son Güncelleme: 03.11.2020 22:48
Ordu'da, polisin kontrol noktasında durdurduğu araçta uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Ordu'da, polisin kontrol noktasında durdurduğu araçta uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Gülyalı ilçesi Turnasuyu Mahallesi'ndeki polis kontrol noktasında ekipler tarafından durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Araçta, 1 kilogram bonzai maddesi ile 490 adet uyuşturucu hap bulundu.
Araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.
Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ekipleri tebrik etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay