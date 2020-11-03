Ordu'da kontrol noktasında durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ordu'da kontrol noktasında durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

03.11.2020 22:45 | Son Güncelleme: 03.11.2020 22:48
Ordu'da kontrol noktasında durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

Ordu'da, polisin kontrol noktasında durdurduğu araçta uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Ordu'da, polisin kontrol noktasında durdurduğu araçta uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gülyalı ilçesi Turnasuyu Mahallesi'ndeki polis kontrol noktasında ekipler tarafından durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Araçta, 1 kilogram bonzai maddesi ile 490 adet uyuşturucu hap bulundu.

Araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.

Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ekipleri tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

İlgili Haberler

Van'da bir evde 732 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Van'da bir evde 732 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Bolu'da 87 bin 380 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Bolu'da 87 bin 380 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Son dakika haberleri: Mardin'de 4 ayda uyuşturucu operasyonlarında 426 kilo eroin ele geçirildi
Son dakika haberleri: Mardin'de 4 ayda uyuşturucu operasyonlarında 426 kilo eroin ele geçirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Geert Wilders Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Deniz Seki İkbal Gürpınar İzzet Yıldızhan
Spor Tisserand Erol Bulut Gökhan Gönül Sergen Yalçın Josef De Souza
Daha Fazla İzmir Deprem Viyana Avusturya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ordu'da kontrol noktasında durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi - Ordu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.11.2020 22:48:29. #1.14#
title