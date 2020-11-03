Ordu'da kontrol noktasında durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

Ordu'da, polisin kontrol noktasında durdurduğu araçta uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Ordu'da, polisin kontrol noktasında durdurduğu araçta uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gülyalı ilçesi Turnasuyu Mahallesi'ndeki polis kontrol noktasında ekipler tarafından durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Araçta, 1 kilogram bonzai maddesi ile 490 adet uyuşturucu hap bulundu.

Araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.

Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ekipleri tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay