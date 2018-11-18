Ordu'da 'Konkordato' Semineri

Ordu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) tarafından, "Hukuki ve Mali Boyutlar ile Konkordato" semineri düzenlendi.

Oda binasında düzenlenen seminerde konuşan Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Bahadır Baş, seminerin bu yıl dördüncüsünün düzenlendiğini belirterek, konkordatonun Türkiye'nin gündemini uzun zamandır meşgul eden bir konu olduğunu ifade etti.

Baş, "Ekonomimizdeki beklenmedik hareketlilik, şirketlerin mevcut durumda pozisyon alamamaları ile konkordato müessesesi ülkemizde önemli bir derecede gündeme gelmiştir. Arabuluculuk 4 yıllık hukuk fakültesi mezunları için hayata geçirilmiş bir düzenleme olarak karşımıza çıkmaktadır. Halbuki 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile iktisadi ve idari bilimler fakültesi, iktisat fakültesi ve işletme fakültesi mezunlarına da bu yetki verilmiştir. Meslek mensupları bilirkişilikte olduğu gibi yetkilendirilmiş kuruluşlardan gerekli eğitim ve sertifikaları almaları halinde uzlaştırmacı olarak görev yapabilmektedirler" dedi.

Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Bahadır Baş, bu konuda bazı taleplerinin olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Konkordato talep eden şirketler ile alacaklılar arasında doğan ticari uyuşmazlıklar "Arabuluculuk Müessesesi" tarafından çözülebilmesi için mutlak surette Mali Müşavirlerin de yetkilendirilmesini talep ediyoruz. Özellikle ticari uyuşmazlıklar ve işçi işveren uyuşmazlıkları mali müşavirlerin arabuluculuk yapabileceği en temel işler arasındadır. Bu nedenle Mali müşavirlere arabuluculuk yetkisi verilmelidir."

Seminerde, Eskişehir SMMM Odası Üyesi ve Eğitmeni Prof. Dr. Birol Yıldız, seminerin hayırlı olmasını temenni ederek, konkordatonun hukuki ve mali boyutu hakkında değerlendirmelerde bulunmak üzere sunum yaptı. - ORDU